Książę George od początku był uważany za najgrzeczniejsze dziecko Kate i Williama. Podczas, gdy Charlotte pokazywała język paparazzi, a Louis stroił miny na uroczystościach, ich starszy brat zawsze wiedział, jak powinien się zachować. Tymczasem okazuje się, że książę George też potrafi zaskoczyć!

Książę George pokazał charakterek! Co za historia...

Książę George jest zarozumiały? Do tej pory to księżniczka Charlotte była postrzegana jako dziewczynka z mocnym charakterem, a księżna Kate, która rzadko mówi o swoich dzieciach, zdradziła, że jej córka umie sobie radzić w każdej sytuacji i to jej słuchają bracia. Doskonale widać było to nawet podczas pogrzebu królowej Elżbiety II, kiedy Charlotte instruowała starszego brata.

Teraz okazuje się, że również książę George ma charakterek. Katie Nicholl, autorka książki "The New Royals", zaskoczyła zabawną historią z życia młodego księcia. Jak wiadomo chłopiec doskonale wie, że to jego tata będzie następcą tronu i wykorzystał ten fakt podczas kłótni z kolegami:

- George wie od dłuższego czasu, że jego tata jest następcą tronu i że on sam także może kiedyś stanąć na czele monarchii. Gdy zdarzyło mu się pokłócić z kolegami, nie zawahał się ostrzec ich, by uważali. - Mój ojciec będzie królem, więc lepiej uważajcie - powiedział. - pisze w swojej książce Katie Nicholl.

AP/Associated Press/East News

Po śmierci królowej Elżbiety II, tron objął jej syn Karol III, a książę William został oficjalnym następcą tronu. Książę Walii i jego żona nie będą narzekali teraz na brak obowiązków, a ich dzieci również będą towarzyszyły parze podczas oficjalnych uroczystości.

Co ciekawe, George przez swoje najmłodsze lata nie był poinformowały przez rodziców, że to on jest następny w kolejce do tronu po swoim ojcu. William i Kate chcieli, aby miał beztroskie dzieciństwo, ale od jakiegoś czasu to się zmieniło i książę George wie, że oprócz edukacji w szkole rodzina królewska wychowuje go na kolejnego króla.

GEOFF PUGH/AFP/East News

Podczas potyczki słownej z kolegami chłopiec sprytnie wykorzystał swoją pozycję. Zaskoczeni?