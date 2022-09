Książę William został następcą tronu po śmierci Elżbiety II. Otrzymał nowy tytuł

Księżna Kate urodziła 23 kwietnia 2018 roku trzecie dziecko - to zdrowy syn - najmłodsze dziecko Kate i Williama. Mały George i Charlotte z pewnością już razem z rodziną świętują przyjście na świat ich braciszka! Królowa, książę Edynburgu, książę Walii, księżna Kornwalii, książę Harry i członkowie obu rodzin zostali już poinformowani i są zachwyceni wieściami. Jej królewska wysokość księżna Cambridge bezpiecznie urodziła syna o godzinie 11:01. Dziecko waży 3,83 kg. Książę Cambridge był obecny przy porodzie. Jej królewska wysokość i jej dziecko mają się doskonale - czytamy. ZOBACZ: Wszyscy czekają aż Księżna Kate urodzi Royal Baby 3, a tu niespodzianka! Kolejna ciąża w rodzinie! Royal Baby 3 - które w kolejności do objęcia tronu? Czy trzecie dziecko Kate i Williama ma szansę na objęcie tronu? Już tłumaczymy! Pierwszy w kolejności do objęcia tronu jest książę Karol (1). Drugi w kolejności jest książę William (2), zaraz po nim są jego dzieci - w kolejności George (3), Charlotte (4) i trzecie Royal Baby - syn (5) - którego imienia jeszcze nie poznaliśmy ( Tak księżna Kate nazwie swoje trzecie dziecko! ). Co ciekawe, troje dzieci Williama i Kate wyprzedza w kolejce do tronu księcia Harry'ego! Więcej: Tajemnice długowieczności Elżbiety II. Co je i czy pije alkohol? Poznaj sekrety "dziarskiej babci" Kto jest dalej? Na siódmym miejscu książę Yorku, Andrzej. Jest młodszym bratem księcia Karola. Tuż za nim są księżniczka Beatrycze i jej młodsza o dwa lata siostra, księżniczka Eugenia - to córki księcia Andrzeja. Książę Edward jest tuż za nimi. Jest on najmłodszym synem królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Zobacz: Masaże i luksusowe menu - w takich warunkach księżna Kate będzie rodzić trzecie dziecko! Wiemy, ile trzeba za to zapłacić! Zmiana prawa...