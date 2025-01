Kasia Madera, polska dziennikarka znana z pracy w BBC, miała okazję wystąpić na polskiej antenie! W 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, TVP wyemitowała specjalne wydanie programu "19.30", które poprowadzili Marek Czyż i Kasia Madera. Co wiadomo o dziennikarce i dlaczego nazywana jest "ulubienicą księcia Williama"?

Kasia Madera: Polka w BBC i ulubienica księcia Williama

Kasia Madera to jedyna Polka, która prowadzi wieczorne i nocne wydania wiadomości w BBC. Jej kariera dziennikarska rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy zaczynała jako sekretarka. Determinacja i ogromny talent doprowadziły ją jednak na szczyt zawodowy – obecnie relacjonuje najważniejsze wydarzenia światowe. Profesjonalizm i charyzma zaskarbiły jej uznanie zarówno wśród widzów, jak i członków brytyjskiej rodziny królewskiej.

Co ciekawe, Kasia Madera jest ulubioną prezenterką samego księcia Williama, który docenił jej naturalność i zaangażowanie. Urodzona w Wielkiej Brytanii dziennikarka niedawno obchodziła swoje 50. urodziny. To jednak nie wszystko! Związki jej rodziny z Wielką Brytanią są głębokie – matka Kasi, po emigracji z Polski, zdobyła renomę jako krawcowa, szyjąc suknie dla gwiazd, w tym samej księżnej Diany.

Specjalne wydanie "19.30" z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Wyjątkowe wydanie programu "19.30" miało na celu upamiętnienie ofiar Holokaustu oraz podkreślenie znaczenia wydarzeń sprzed 80 lat. Program poprowadzili wspólnie Marek Czyż oraz Kasia Madera, co było niemałym zaskoczeniem dla widzów. Obecność dziennikarki BBC w TVP wzbudziła duże zainteresowanie i dodała wyjątkowego charakteru temu wydarzeniu.

Występ Kasi Madery w polskiej telewizji został przyjęty z entuzjazmem. Dziennikarka, która na co dzień pracuje w brytyjskim BBC, doskonale odnalazła się w roli współprowadzącej programu "19.30". Jej profesjonalizm i doświadczenie w relacjonowaniu ważnych wydarzeń światowych były widoczne podczas całego wydania.

Król Karol III w Polsce. Tak upamiętnił ofiary Hokolaustu

Król Wielkiej Brytanii, Karol III, przybył 27 stycznia do Polski, aby wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest to jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju od momentu objęcia tronu.

W Krakowie monarcha odwiedził Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu, które powstało z jego inicjatywy i zostało otwarte przez niego w 2008 roku, jeszcze jako księcia Walii. Następnie Karol III udał się do Oświęcimia, gdzie uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau.

W swoim przemówieniu król podkreślił, że pamięć o potwornościach przeszłości jest niezwykle ważną odpowiedzialnością, zwłaszcza w obliczu malejącej liczby świadków tamtych wydarzeń. Jego wizyta miała na celu nie tylko oddanie hołdu ofiarom, ale także przypomnienie o konieczności edukacji i przeciwdziałania wszelkim formom nienawiści i nietolerancji w dzisiejszym świecie.

