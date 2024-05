Celebryci tłumie wybrali się na jedną z imprez branżowych. Na evencie nie mogło zabraknąć sławnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i jego ukochanej żony Mai. Para dopiero co świętowała odnowienie przysięgi małżeńskiej, a teraz razem z Krzysiem Juniorem postanowili wybrać się na imprezę. Nie zabrakło czułości.

Krzysztof Rutkowski i Maja mają za sobą intensywny czas. Zakochani w ostatnim czasie odnowili przysięgę małżeńską i przy okazji świętowali komunię syna Krzysia Juniora. Wielka impreza trwała aż trzy dni i małżeństwo na tę okazję nie szczędziło pieniędzy. Pomimo napiętego grafiku para wybrała się do Warszawy, aby uczestniczyć w jednej z imprez branżowych. Oczywiście na evencie nie mogło zabraknąć ich synka Juniora i córki Mai z poprzedniego związku - Kai. Pomimo obecności fotografów para na ściance nie szczędziła sobie czułości. Słodcy?

Maja i Krzysztof Rutkowscy na imprezę postanowili ubrać się w podobne kreacje w pastelowym odcieniu i nie zapomnieli o drogich dodatkach, a detektyw nie rozstawał się z okularami. Podczas pozowania na ściance niespodziewanie Rutkowscy postanowili okazać sobie czułości. Krzysztof Rutkowski jak zwykle miał na sobie garnitur, z kolei Maja Rutkowski postawiła na iście balową kreację do samej ziemi.

W ostatnim czasie media żyły komunią Krzysztofa Rutkowskiego Juniora, bowiem detektyw nie szczędził na syna pieniędzy:

Kosztowała mniej więcej pół miliona złotych. To pełne koszty tej imprezy. Z samochodami i z tym wszystkim, co towarzyszyło tej komunii. To jest wysoka kwota

powiedział.