Krzysztof Mączyński po zderzeniu z zawodnikiem Rumunii musiał opuścić boisko i trafił do szpitala. U pomocnika reprezentacji Polski stwierdzono wstrząśnienie mózgu. W jakim jest stanie? Portal "Łączy nas piłka" zapytał o to lekarza kadry - Jacka Jaroszewskiego.

Co się stało Krzysztofowi Mączyńskiemu?

W 40. minucie meczu polskiej kadry z Rumunią Krzysztof Mączyński został trafiony kolanem w głowę. Uraz był na tyle poważny, że pomocnik musiał zejść z boiska i wprost ze Stadionu Narodowego trafił do szpitala.

W wyniku urazu doznał wstrząśnienia mózgu. Jednak po wykonaniu specjalistycznych badań obrazowych i konsultacji neurologicznych w szpitalu Enel-Sport wykluczono poważniejsze obrażenia - mówi w portalu laczynaspilka.pl doktor Jacek Jaroszewski, lekarz naszej kadry. Krzysiek jest poobijany i zmęczony urazem, ale czuje się dość dobrze. Po dwóch tygodniach przerwy będzie mógł wrócić do treningów - dodaje.

Jak podkreśla portal, do momentu opuszczenia boiska Mączyński należał do najlepszych zawodników na boisku. Ale i jego koledzy grali znakomicie. Mecz, który był ważnym etapem na drodze do mundialu w Rosji, Polacy wygrali 3:1, a hat tricka zaliczył fenomenalny Robert Lewandowski.

