Co się dzieje z Beatą Tyszkiewicz? Córka aktorki zabrała głos w sprawie jej zdrowia

Pojawiające się od pewnego czasu informacje o Beacie Tyszkiewicz dają powody do niepokoju. Aktorka i była jurorka "Tańca z gwiazdami" najpierw przeszła zawał, a później zniknęła z życia publicznego. Obecnie 83-letnia artystka mieszka samotnie w mieszkaniu położonym na warszawskim Śródmieściu i rzadko opuszcza swoje lokum. Córka Beaty Tyszkiewicz postanowiła przeprowadzić się do mamy, by się nią zaopiekować. Jednak pojawiły się poważne utrudnienia. Karolina Wajda zdradziła, że jej matka mogła stracić mieszkanie. Córka Beaty Tyszkiewicz nie mogła pomóc mamie Cztery lata temu Beata Tyszkiewicz podjęła decyzję o usunięciu się z życia publicznego. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia aktorka zniknęła z telewizji. Po tym, jak Beata Tyszkiewicz odeszła z "Tańca z gwiazdami" , do mediów rzadko docierały wiadomości o artystce. Wówczas pomocną dłoń wyciągnęła do niej córka Karolina Wajda, która na co dzień mieszka w dworku w Głuchach. Zobacz także: Partnerka Żory Korolyova opublikowała emocjonalny wpis. "Dalsi znajomi mnie widzą i trochę uciekają wzrokiem" Chociaż jedyne dziecko Andrzeja Wajdy i Beaty Tyszkiewicz nalegało, by schorowana matka przeniosła się do rezydencji w Głuchach, była jurorka "Tańca z gwiazdami" pozostała nieugięta. Beata Tyszkiewicz jest bardzo przywiązana do swojego mieszkania w Warszawie. W związku z tym Karolina Wajda postanowiła, że to ona przeniesie się do lokum mamy. Wówczas pojawiły się poważne komplikacje, które wynikały z regulacji urzędniczych. Emerytowana aktorka mogła stracić dach nad głową. Powodem odmownej decyzji urzędu jest to, że posiadam w Warszawie mieszkanie, zgodnie z prawem nie mogę formalnie zamieszkać w lokalu mojej mamy, który należy do miasta. Takie jest prawo -...