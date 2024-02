Tych dwoje od lat obserwują bacznie fani nie tylko z Polski, ale i całego świata. Ania i Robert chętnie wychodzą im na przeciw i w mediach społecznościowych starają się dzielić najważniejszymi dla nich informacjami i wyjątkowymi momentami. Ostatnie, pełne radości zdjęcie, wywołało jednak mieszane odczucia.

Ania i Robert Lewandowscy dzielą się swoim szczęściem, fan nie wytrzymał

Anię i Roberta z pewnością doskonale znają nie tylko fani piłki nożnej czy zdrowego odżywiania. Chociaż małżonkowie na co dzień mieszkają w słonecznej Hiszpanii, regularnie królują na pierwszych stronach polskich tabloidów, a opinia publiczna stale o nich dyskutuje. Sporo powodów do rozmów dostarcza choćby sama Ania Lewandowska, która na swoim Instagramie stara się przeplatać posty związane z pracą, jak i te bardziej prywatne.

Chętnie dzieli się fotkami z córkami, a w szczególności z ukochanym mężem. On natomiast ma nieco inne podejście do tej kwestii i w sieci publikuje głównie wzmianki dotyczące piłki nożnej, choć od czasu do czasu robi wyjątek, by uraczyć odbiorców bardziej osobistymi kadrami, tak jak chociażby w tym przypadku.

13 lutego zobaczyliśmy, jak Lewandowscy szaleją w górach, a już następnego dnia piłkarz pochwalił się na profilu uroczym zdjęciem z ukochaną żoną i uczcił w ten sposób Dzień Zakochanych!

Moja Miłość. Moja Walentynka - napisał dumnie.

Lawina komentarzy zalała post w ułamku sekundy. O ile zdecydowanie przeważyły te pozytywne, wśród nich nie zabrakło i trochę uszczypliwych, a jeden szczególnie zwraca uwagę. Pewien internauta wściekł się bowiem, gdy zobaczył, że... Lewandowscy obchodzą Walentynki.

Każde amerykańskie święto obchodzicie? Valenty, Halloween, co jeszcze? - grzmiał.

Zarówno Robert, Jak i Ania, postanowili zostawić gorzki wpis bez odpowiedzi, jednak wśród fanów znalazł się ktoś, kto błyskawicznie stanął w ich obronie.

Rozumiem, że nie mogą obchodzić świąt, których chcą, bo panu z Instagrama się to nie podoba? - dopytywał wymownie obserwator.

Wpis "obrońcy" Lewandowskich szybko zgromadził blisko aż 50 polubień i, co ciekawe, skutecznie uciszył oburzonego internautę.

Warto wspomnieć, że tegoroczne Walentynki świętowali nie tylko Lewandowscy, ale także wiele znanych w showbiznesie par. Romantyczne chwile uwiecznili m.in. Roksana Węgiel i Kevin Mglej, a także znani z "Rolnik szuka żony" Ania i Kuba.

A Wy, jak spędziliście w tym roku Dzień Zakochanych?

