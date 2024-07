Kilka dni temu tabloidy rozpisały się o kryzysie w związku Jarosława Kreta i Beaty Tadli. Prezenter podobno ucieka z domu pod pretekstem spotkań ze znajomymi. Podobno jego relacje z kobietami nie trwają za długo. Przypomnijmy: Pierwszy kryzys w związku Tadli i Kreta. Tabloid ujawnia szczegóły

Czy plotki o kryzysie są prawdziwe? Te informacje postanowił sprawdzić "Flesz". Okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. Para spędziła niedawno wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Wyjechali do Świeradowa-Zdroju, gdzie czule objęci spacerowali po ulicach. To, że pomiędzy nimi jest nadzwyczaj dobrze, potwierdzają również koledzy z TVP. Sam Kret z rozmowie z magazynem szybko ucina wszelkie plotki. Zapewnia, że kocha Beatę ponad życie:

Gdyby wszyscy tak się kochali jak my, to świat byłby spokojniejszy i z pewnością lepszy, a tabloidy by padły - mówi Fleszowi