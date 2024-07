Krystyna Czubówna wspomina Witolda Pyrkosza! Dziennikarka przyznała, że nie znała osobiście aktora, a wiadomość dotarła do niej, kiedy przebywała akurat we Wrocławiu. Gwiazda podkreśliła jednak, że bardzo dobrze kojarzy jego role filmowe i świetnie zna jego serialową partnerkę Teresę Lipowską. Co jeszcze powiedziała? Posłuchajcie!

Przypomnijmy, że informacja o śmierci Witolda Pyrkosza pojawiła się w sobotę. Aktor miał 90 lat i chorował od dłuższego czasu. Pogrzeb odbędzie się już w najbliższy piątek.

Krystyna Czubówna wspomina Witolda Pyrkosza

