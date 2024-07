Wiemy coraz więcej o planach Joanny Krupy na połowę przyszłego roku. Mama gwiazdy powiedziała w "Dzień Dobry TVN", że formalności załatwiane są przez modelkę i jej życiowego partnera, Romaina Zago, na bieżąco. Czego nie daje rady ze względu na obowiązki załatwić Joasia, robi jej ukochana siostra Marta, która bardzo się wczuwa w rolę druhny.



Ceremonia ma się odbyć w czerwcu przyszłego roku. Chce się na niej pojawić wielu celebrytów z całego świata. Joanna i Romain nie mogą na razie zdecydować się, gdzie zorganizują ślub. Nie będą to raczej Włochy, bo jak zaznaczyła matka Krupy, byłoby to za trudne do organizacji.

Być może więc zakochani zdecydują się na ślub w Polsce? Dla licznego grona fanów Joasi byłaby to z pewnością ogromna atrakcja!

