Ślub Joanny Krupy z Romainem Zago miał być wielkim wydarzeniem tego roku. Jurorka "Top Model" jeszcze kilka miesięcy temu opowiadała jak i gdzie odbędzie się uroczystość zaślubin. I chociaż każde z narzeczonych miało zupełnie inne plany co do najważniejszego dnia w ich życiu, to wszystko wskazywało na to, że termin ślubu jest nieodwołalny. Niestety, okazuje się, że Joanna Krupa nie tylko nie wybrała jeszcze sukni, lecz sama uroczystość stoi pod znakiem zapytania. Modelka przyznała w rozmowie z dwutygodnikiem "Show", że w jej związku pojawiły się problemy...

- Tak naprawdę mieliśmy ostatnio z Romkiem problemy i to też będzie pokazane w naszym show. Z tego powodu również odstawiłam ślub na bok. Zobaczę, jak to z nami wyjdzie. Różne są powody, dlaczego nie mamy jeszcze daty... - wyznała Joanna Krupa.

Celebrytka przyznała również, że coraz częściej kłócą się ze swoim ukochanym. Na szczęście, jak sama Krupa przyznaje, "kłócimy się o bzdury i szybko się godzimy". Okazuje się jednak, że ślub Joanny i Romaina uzależniony jest od producentów reality show, które będzie opowiadać o życiu celebrytki.