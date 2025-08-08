Tajna impreza po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Niezwykły prezent od ludzi boksu

W środę Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalne uroczystości trwały cały dzień i zakończyły się zamkniętą imprezą przeznaczoną wyłącznie dla najbliższych przyjaciół oraz znajomych nowej głowy państwa. Na tym wyjątkowym spotkaniu pojawili się przedstawiciele świata boksu – promotor Krystian Każyszka i mistrz Polski wagi ciężkiej Kacper Meyna.

Obaj sportowcy nie tylko pogratulowali Nawrockiemu objęcia urzędu, ale także przygotowali dla niego szczególny podarunek.

To oni przyszli na tajną imprezę po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

Podczas wieczornej imprezy Każyszka i Meyna wręczyli Karolowi Nawrockiemu wyjątkowy prezent – duży obraz z jego podobizną autorstwa Krzysztofa Paciorka. Artysta, znany z projektu „Make Boxing Art”, tworzy dzieła o tematyce pięściarskiej, które cieszą się popularnością na całym świecie.

Każyszka podkreślił, że możliwość uczestniczenia w tak ważnym dniu i bycia częścią kameralnego spotkania była dla niego ogromnym zaszczytem. Wspomniał też, że Nawrocki obiecał pojawić się na jednej z najbliższych gal bokserskich z udziałem Meyny, co byłoby wydarzeniem bez precedensu – obecnością urzędującego prezydenta na gali boksu.

Cały ten dzień to było dla mnie wielkie przeżycie. Rozpiera mnie duma, że mogłem z bliska towarzyszyć Karolowi w tak ważnym dla niego dniu. A już największym zaszczytem było dla mnie to, że zostałem zaproszony na ten wieczorny event, na którym pojawili się tylko jego najbliżsi przyjaciele i znajomi. Karol obiecał, że zjawi się u mnie na jednej z najbliższych gal, na której walczyć będzie Kacper, musimy tylko zgrać terminy. Tego jeszcze nie było, by prezydent kraju przyjechał na galę boksu powiedział Każyszka na łamach „Super Expressu”.

Na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego obecni byli także inni znani pięściarze. Wśród nich znaleźli się Krzysztof Głowacki, były mistrz świata w wadze junior ciężkiej, oraz Wojciech Bartnik, ostatni męski medalista olimpijski w boksie.

Głowacki podkreślił, że cieszy się, iż prezydentem został „sportowiec z krwi i kości”, a po obejrzeniu kilku nagrań z treningów Nawrockiego przyznał, że „bije naprawdę mocno”.

Prezydent Karol Nawrocki od lat przyjaźni się z Kacprem Meyną i Krystianem Każyszką

Relacja Karola Nawrockiego z przedstawicielami świata boksu trwa już siedem lat. Krystian Każyszka, szef grupy Rocky Boxing Promotion, oraz Kacper Meyna, który na swoim koncie ma zwycięstwa nad Adamem Kownackim i Mariuszem Wachem, poznali przyszłego prezydenta, gdy pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Znamy się siedem lat. Trenowaliśmy razem, nawet wyciskaliśmy ciężary na klatkę. Kto był lepszy? To niech już Karol powie, on na pewno pamięta (śmiech). Delikatnie też sparowaliśmy, ale to było bardziej w formie zabawy. Karol to w porządku kolega, przyjaciel. Jako przedstawiciel IPN-u bardzo pomagał dzieciom z zakładów poprawczych. Dawał im możliwość wyjechania, potrenowania z zawodnikami, dzięki niemu dostawali przepustki i mogli chociaż na chwilę zaznać życia codziennego. Zawsze powtarzał, że nie można ich skreślać przyznał Meyna.

Według Każyszki, Nawrocki już wtedy interesował się boksem, wojskiem i patriotycznymi inicjatywami Meyny, który był aktywnym członkiem Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Z czasem relacja przerodziła się w bliską przyjaźń, a prezydent był obecny na wielu walkach Meyny, w tym na kwietniowym zwycięstwie nad Mariuszem Wachem w Sopocie.

Kacper jest pupilem prezydenta. Kilka lat temu do Karola, który był wtedy dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dotarły informacje, że jest taki ktoś jak Meyna, który boksuje, interesuje się wojskiem, jest wielkim patriotą oraz aktywnie uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Dostałem telefon z zaproszeniem na spotkanie, pojawiłem się na nim z Kacprem i tak zaczęła się nasza wspólna znajomość z Karolem, która trwa do dziś zdradził Każyszka.

Po zaprzysiężeniu Nawroccy oficjalnie zamieszkali w Belwederze. Przez pierwszy moment prezydentury prawdopodobnie wszystkie oczy będą skierowane na prezydenta RP, Karola Nawrockiego i jego żonę. W centrum uwagi znalazły się również dzieci pary.

