Roxie Węgiel zyskała sławę wśród polskiej publiczności niemalże od pierwszych wyśpiewanych nut piosenki Beyonce "Halo" w przesłuchaniach w ciemno do programu "The Voice Kids". Od wygrania telewizyjnego show dzieliło ją już tylko kilka kroków do zdobycia pierwszego miejsca na Eurowizji Junior, wydania swoich pierwszych utworów i płyt, a także stania się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce wokalistek młodego pokolenia. Prywatnie jest żoną muzyka i producenta muzycznego Kevina Mgleja - ich relacja i wzajemne wyznania już kolejny raz rozgrzewają media do czerwoności.

Kevin Mglej wyznał to o Roxie Węgiel. Tak naprawdę zachowuje się w domu

Podczas ostatniego medialnego wyjścia pary - z okazji premiery jednej z bajek, do której głosów oboje użyczyli - wspólnie udzielili dziennikarzom kilku wywiadów na ściance. Przy okazji rozmowy z radiową Eską Kevin nagle postanowił zdradzić przed kamerami po raz pierwszy, jak tak naprawdę Roxie zachowuje się w swoich czterech ścianach. Słowa Kevina o Roxie zaskakują!

Mega wstydzi się śpiewać w domu - to jest absurd. Wydawałoby się, że jak twoją żoną jest popularna wokalistka pop, to cały czas śpiewa ci w domu swoje piosenki, cudze piosenki, itd. Zupełnie tak nie jest. Roksana nie śpiewa w domu. nagle wyznał Kevin

W dalszej części wypowiedzi zdradził też, jak młodej wokalistce zdarza się sobie radzić z takim stanem rzeczy, mieszkając z mężem cały czas pod jednym dachem.

Ba, nawet jak ma zajęcia wokalne online - bo czasami się tak zdarzy, że nie ma czasu pojechać do Adama - to prosi mnie na przykład: 'ej, a mógłbyś sobie z kimś skoczyć na kawę?' albo 'nie chcesz iść sobie na saunę, bo mam akurat wtedy zajęcia?' dodał mąż Roxie

Roxie i Kevin znów zaskoczyli fanów

Roxie Węgiel i Kevin Mglej coraz częściej dzielą się z fanami swoimi codziennym wspólnym życiem. Kilka dni temu na Instagramie pojawił się filmik, na którym pokazali, jak wygląda ich wspólne spędzanie czasu w trasie. Co więcej, para muzyków nie szczędzi też szerszej publice prywatnych wyznań. W jednym z wywiadów wyznali mimochodem, że już rok po ślubie zdecydowali się odnowić przysięgę małżeńską.

