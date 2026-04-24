Karolina Pisarek i Roger Salla niedługo zostaną rodzicami po raz pierwszy. Radosną nowiną podzielili się w mediach społecznościowych, a już dzień później wzięli udział w uroczystej premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady", gdzie opowiedzieli nam o swoim szczęściu.

Karolina Pisarek o ciąży. Długo to ukrywała

Karolina Pisarek jest w ciąży. Gdy dzieliła się swoim szczęściem napisała: "Zachowaliśmy trochę tajemnicy przez jakiś czas. Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy". W rozmowie z Party.pl, wyznała, że swój stan ukrywała nie tylko przez internautami, ale również przed swoimi znajomymi:

Moje przyjaciółki nie wiedziały i ja je tak spławiałam i one myślały, że ja się na nie obraziłam. Ale już wiedzą.

Dalej kontynuowała:

Ukrywałam się wiadomo, nie chciałam mówić. To był też taki niełatwy czas, bo musisz powiedzieć, że wszystko jest ok, a nie do końca się dobrze czujesz.

Karolina Pisarek i Roger Salla poruszyli także kwestię imienia dla swojego dziecka.

Zobacz także: