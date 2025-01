Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek, mówczyni motywacyjna oraz specjalistka w dziedzinie public relations i komunikacji. Jest znana z działalności medialnej oraz wsparcia kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym.

Paulina Smaszcz walczy o tytuł "Królowej przetrwania". Za nią pierwszy odcinek, w którym wystąpiła, ale pomimo tego już w nim zrobiło się gorąco. Paulina została kapitanką jednej z drużyn.

To odpowiedzialna funkcja

Paulina Smaszcz już na początku "Królowej życia" otworzyła się na swoją przeszłość, komentując, że nie boi się dżungli, gdyż prawdziwa dżungla, to życie, a przede wszystkim show-biznes.

W dalszej części programu Paulina opowiedziała o swojej przeszłości i doświadczeniach. Nie ukrywała, że to choroba najwięcej namieszała w jej życiu. Opowiedziała, że właśnie wtedy straciła wszystko, począwszy od pracy, aż po rodzinę.

Moje ostatnie pięć lat jest bardzo trudnych ze względów bardzo różnych. Jestem idealnym przykładem tego, że można stracić wszystko. Zdrowie spowodowało, że straciłam świetną pracę. Moją ulubioną. Uwielbiałam tworzyć strategie komunikacji i PR. Później rozpadła się moja rodzina, a jak upadasz, to zostawiają ciebie wszyscy, bo już nie mogą z ciebie skorzystać. Zostaje bardzo mało osób. Dokładnie na palcach jednej ręki można je wyliczyć. Świetna weryfikacja znajomości i zrozumienie, dlaczego ta znajomość była

Początkowo pojawienie się Pauliny Smaszcz w "Królowej przetrwania" nie wzbudziło wśród dziewczyn specjalnie negatywnych emocji. Po czasie jednak zaczęły pojawiać się wątpliwości. Szczególnie u Oli Tomali, która podczas najnowszego odcinka przyznała, że boi się, że Paulina będzie matkować reszcie zespołu. Po czym pojawił się kolejny dylemat, czy nazwa zespołu zostaje, czy będzie zmieniona?

Ja sobie na ten moment nie wyobrażam zmiany nazwy, ponieważ z tą nazwą zaczęłyśmy. Ta nazwa mi pasuje i nie wiem, dlaczego jeżeli pojawią się nowe osoby, mamy zmieniać wszystko i zaczynać od początku. Co z tym, co było? Co zbudowałyśmy

- wyznała Ola Tomala.