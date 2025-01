Już w poniedziałek, 6 stycznia 2025 roku rusza druga edycja "Królowej Przetrwania". W tej odsłonie show zobaczymy 12 popularnych celebrytek, które poleciały na tajlandzką wyspę KohSamui, by walczyć o tytuł "Królowej przetrwania" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych. Podczas konferencji prasowej promującej program mieliśmy okazję porozmawiać z jedną z bohaterek drugiej odsłony show, Pauliną Smaszcz. Gwiazda wyjawiła nam między innymi, co sądzi o swoich konkurentkach z programu!

W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, Paulina Smaszcz przyznała wprost, że lecąc na plan "Królowej Przetrwania 2" tak naprawdę nie kojarzyła nikogo oprócz Magdy Stępień.

Kiedy zatem już poznała bliżej wszystkie uczestniczki, mogła wyrobić sobie swoją opinię. Okazało się, że walczące o tytuł "Królowej przetrwania" bohaterki zrobiły na Paulinie Smaszcz spore wrażenie pod względem chęci rywalizacji i dążenia do zwycięstwa.

Jak poznałam te dziewczyny, to mówię ,,Oh My God, co za skład''! Wszystkie silne osobowości, wszystkie waleczne, bo my z Agnieszką Kotońską to te konkurencje to tak... zabawa, ale dziewczyny mają taki niesamowity power do zwycięstwa, że one chcą zwyciężać, chcą ze sobą rywalizować.

- dodała w naszej rozmowie gwiazda