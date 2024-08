Fani "Królowej przetrwania" mają powody do radości, bowiem format ma doczekać się drugiej edycji. Póki co data premiery pozostaje nieznana, ale w zamian do sieci już przedostają się pierwsze doniesienia o uczestniczkach. Najpierw poinformowano o Paulinie Smaszcz, a po chwili padły jeszcze bardziej nieoczywiste nazwiska!

Reklama

Paulina Smaszcz nową uczestniczką "Królowej przetrwania"?

W 2024 roku stacja TVN 7 zafundowała widzom sporo wrażeń, wypuszczając zupełnie nowy format "Królowa przetrwania", w którym 12 kobiet ze świata show-biznesu i mediów wyjeżdża do dżungli, by tam sprawdzić się w wielu naprawdę szalonych i dzikich wyzwaniach. Choć początkowo program spotkał się ze skrajnymi opiniami odbiorców, ostatecznie przypadł im do gustu, co jak się okazuje, pozwoliło stacji zrealizować kolejną edycję!

Póki co nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery. Mimo to już pojawiają się przecieki o uczestniczkach! Jak ustalił Pudelek, w drugiej edycji możemy spodziewać się... Pauliny Smaszcz! Była żona Kurzajewskiego w ostatnich latach nie dawała o sobie zapomnieć i swego czasu niemal z każdym tygodniem było o niej głośno. Jednak nie tylko jej udział może zaskoczyć widzów.

Paulina Smaszcz ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Z dalszych doniesień serwisu wynika, że o tytuł "Królowej przetrwania" powalczą ponoć: Agnieszka Kaczorowska i Katarzyna Nast. Co ciekawe, ta druga już zdążyła pochwalić się w sieci, że kilka najbliższych tygodni spędzi w dżungli. Nie tak dawno plotkowano również o udziale Caroline Derpieński w show, jednak ta stanowczo zdementowała te spekulacje.

Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska Pawel Wodzynski/East News

Oprócz tego pojawiły się domysły, że w programie wystąpi również Eliza Trybała, znana z "Warsaw Shore". Warto wspomnieć, że w pierwszej edycji mogliśmy oglądać już Ewelonę, która także zdobyła popularność dzięki temu formatowi.

Zobacz także

Czekacie na kolejną odsłonę "Królowej przetrwania"?

Reklama

Zobacz także: Gwiazda Polsatu ma złośliwego raka. "Boję się, czasami bardziej, czasami mniej"