Paulina Smaszcz doskonale znana jest w rodzimym show-biznesie już od dawna. W ostatnich latach szczególnie mówi się jednak o niej w kontekście małżeństwa z Maćkiem Kurzajewskim, które skończyło się rozwodem. Dziennikarka wielokrotnie nie oszczędzała w mediach ex męża, oskarżając go m.in. o kłamstwa. Dopiero w programie "Królowa przetrwania" zrzuciła prawdziwą bombę. Smaszcz wyznała chociażby, że w chorobie miała być wyśmiewana przez Kurzajewskiego i... najstarszego syna. Jak na jej słowa zareagowali internauci?

Paulina Smaszcz znów wywołała medialne zamieszanie. Tym razem chodzi o jej mocne słowa na temat byłego męża Macieja Kurzajewskiego. W programie "Królowa przetrwania" nie gryzła się w język i otwarcie mówiła o swoich uczuciach względem byłego partnera. Nie jest tajemnicą, że relacje między nimi są dalekie od idealnych. Ich publiczne wymiany zdań nie raz stawały się przedmiotem medialnych doniesień. Jednak to, co powiedziała w programie, przekroczyło oczekiwania wielu osób.

Dziennikarka wyznała zalana łzami przed kamerami, że miała być przez byłego męża oraz najstarszego syna poniżana w chorobie. Jak wyznała, ci mieli wyśmiewać się z niej po operacji, gdy nie była w pełni samodzielna. Ponadto, uderzyła w związek Kurzajewskiego z Kasią Cichopek, twierdząc, że na chwilę przed jego ujawnieniem, prezenter... "prosił o wybaczenie".

Chciałam powiedzieć, to jest wszystko kłamstwo co oni mówią. Na następny dzień transmisja z Izraela na żywo jak się kochają, a kilka dni wcześniej u mnie w domu rozmawia ze mną, z moimi synami, z moją synową. I kłamie, że dla niego to jest porażka i ja mam mu dać szansę. Kolejną? A kilka dni później wyjeżdża i się dowiadujemy, że ona jest jego wielką miłością?

Słowa Pauliny Smaszcz poruszyły jej koleżanki z drużyny. Nie obyło się również bez emocjonalnej reakcji internautów, którzy jak się okazało, nie do końca trzymają jej stronę. Pod ostatnim postem na facebookowym profilu TVN7 pojawiło się mnóstwo skrajnych opinii.