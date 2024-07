Wczoraj odbył się bajkowy ślub Kate Middleton i księcia Williama. Panna młoda oczarowała wszystkich swoim wyglądem. I chociaż to nowożeńcy byli najważniejsi tego dnia, to musimy wspomnieć o babci Williama. Królowa Elżbieta II wybrała na tę uroczystość garsonkę w ciepłym żółtym odcieniu a do kompletu założyła tradycyjnie wyglądający kapelusz. Strój królowej Elżbiety stworzyła projektantka Angela Kelly.

Reklama

Brytyjska królowa wybrała jeden z najmodniejszych kolorów w tym sezonie, dzięki czemu wyglądała świeżo i promiennie.

Reklama

tulipan