Rose Hanbury razem z mężem Davidem Cholmondeley pojawiła się na pogrzebie królowej Elżbiety II. Była przyjaciółka księżnej Kate i rzekoma kochanka Williama wzbudziła spore zainteresowanie swoją obecnością w Opactwie Westminsterskim wśród rodziny królewskiej i przywódców państw z całego świata. Pojawienie się na pogrzebie Rose Hanbury zarejestrowały kamery...

Wielka Brytania i cały świat pożegnali królową Elżbietę II. Wśród ponad dwóch tysięcy gości zebranych w Opactwie Westminister podczas mszy pogrzebowej pojawiła się też Rose Hanbury w towarzystwie męża Davida Cholmondeleya. Jak wiadomo, już jakiś czas temu księżna Kate i książe William mieli wykluczyć Rose z najbliższego towarzystwa, a w brytyjskiej prasie pojawiało się mnóstwo plotek na temat rzekomego romansu przyszłego następcy tronu z byłą przyjaciółką księżnej Kate.

To nie wszystko! Jakiś czas temu David Cholmondeley stracił swoją rolę markiza na dworze królewskim, którą pełnił przez 30 lat, a Kate i Rose mają nie rozmawiać ze sobą od lat. Mimo napiętych relacji między nimi, Rose Hanbury pojawia się na ważnych wydarzeniach w rodzinie królewskiej, a teraz wzięła udział w pogrzebie Elżbiety II. Zobaczcie nagranie!

