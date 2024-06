"Zawsze szanowała królową i uwielbiała rodzinę królewską" - takimi słowami opisuje dziś córka znaną aktorkę. Zamiłowanie rodziną królewską nie było jednak przypadkowe, bowiem od lat opinię publiczną zadziwiał fakt, że Jeannette była tak łudząco podobna do Elżbiety II. Nawet teraz, u końcu życia, okazało się, że połączyło je jeszcze jedno.

Brytyjska rodzina królewska od zawsze budziła ogromne zaciekawienie, a w ostatnim czasie jest ono jeszcze większe. Co ciekawe, od kilku lat z monarchami łączona była pewna znana i uwielbiana aktorka - Jeannette Charles, która rozpoznawalność zyskała za sprawą uderzającego podobieństwa do królowej Elżbiety II! Niestety, właśnie dowiedzieliśmy się o jej śmierci.

Charles przez długi czas wcielała się na ekranie w postać Elżbiety II. Zmarła 2 czerwca w domu opieki w Great Beddow. Co ciekawe, w momencie śmierci miała 96 lat, czyli dokładnie tyle samo, co właśnie królowa.

Jeannette Charles na przestrzeni swojej wieloletniej kariery zagrała w wielu hitowych produkcjach, m.in. w "Queen Kong", "The Rutles: All You Need Is Cash", "Naga broń: Z akt oddziału policji!" czy "Nie wierzcie bliźniaczkom". Gdy lata temu aktorka została zauważona przez media i nazwano ją sobowtórką królowej Elżbiety II, paparazzi chodzili za nią krok w krok.

Póki co rodzina królewska nie odniosła się do śmierci brytyjskiej aktorki. W tym miejscu warto wspomnieć, że niedawno książę William wydał smutne oświadczenie, informując o odejściu innej wspaniałej postaci.

Zobacz także

Zobacz także: Poruszenie w Pałacu, księżna Kate wraca do życia publicznego? Padła dokładna data