38-letnia Joanna Horodyńska jest znana ze swojej miłości do mody. O ile jej stylizacje często szokują to makijaż jest z reguły klasyczny. Modelka jedynie eksperymentuje z kolorami szminek. Zresztą to waśnie usta gwiazdy przykuły naszą największą uwagę. Zobaczcie zatem jak wykonać taki makijaż samodzielnie.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Joanny Horodyńskiej

Reklama

1. Na oczyszczoną i posmarowaną nawilżającym kremem twarz nałóż balsam zmniejszający widoczność porów (Benefit, cena, ok. 155 zł). Dzięki niemu skóra stanie się gładsza i nie będzie się błyszczeć,

2. Całą twarz pokryj podkładem w kompakcie (Dior, cena, ok. 165 zł). Jest znacznie lżejszy niż tradycyjny podkład, ale równie dobrze kryje niedoskonałości i matuje skórę,

3. Całą powiekę ruchomą pomaluj cieniem w kolorze nude (Paletka cieni Estee Lauder Bronze Goddess, cena, ok. 239 zł)

4. Zewnętrzne kąciki pomaluj śliwkowym cieniem,

5. Przy górnej linii rzęs namaluj cienką kreskę czarną kredką do oczu (Bourjois Khol Contour, cena, ok. 35 zł),

6. Rzęsy starannie pomaluj czarnym tuszem (Max Factor False Lash Effect, cena, ok. 52,90 zł),

7. Na brwi nałóż delikatnie brązową kredkę do brwi (Dr Irena Eris Provoke, cena, ok. 35 zł),

8. Usta pomaluj różową szminkę (Revlon Just Bitten Kissable, cena, ok. 49,90 zł)

9. Twarz wymodeluj pudrem brązującym (Artdeco Bronzing Powder Compact, cena, ok. 99,90 zł)

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Joanny Horodyńskiej: