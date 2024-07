Kristen Stewart pojawiła się na tegorocznym festiwalu Sundance w dość kontrowersyjnej stylizacji. Gwiazda, która zawodowo związana jest z marką Balenciaga, miała na sobie strój, żywcem ściągnięty z punka z lat 80.

Kristen Stewart miała na sobie sprane rurki, na które naciągnęła grube skarpety i buty za kostkę. Do tego biała bluzka, niechlujnie rozpięta koszula i kurtka harringtonka na podszewce w kratkę. Uzupełnieniem całości były nieśmiertelniki na szyi zapleciony warkocz z boku głowy. Ten mało kobiecy look nas trochę zaskoczył, a was?

