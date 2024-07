1 z 20

Złote Globy 2017 zostaną rozdane 8 stycznia 2017 roku! Jak co roku na tej wielkiej gali pojawia się cała plejada gwiazd w przepięknych kreacjach. A czy pamiętacie sukienki sprzed lat? Niektóre zachwycające, inne dziwne, a jeszcze inne kompletnie nie pasujące do sytuacji lub do osoby. Postanowiliśmy przypomnieć Wam niektóre z nich takie jak żółtą kreację z trenem Jennifer Lopez, czy białą tiulową suknię Jennifer Lawrence. Obejrzyjcie też stylizacje innych gwiazd ze Złotych Globów!

