Na wczorajszej imprezie urodzinowej 4fun.tv pojawił się cały tłum celebrytów, którzy świętowali z telewizją jej okrągły jubileusz. Wydarzenie miało miejsce w klubie na plaży, co nie przeszkodziło większości w wybraniu dość eleganckich stylizacji. Przypomnijmy: 40 gwiazd na wielkiej imprezie urodzinowej stacji 4fun.tv

Wśród nich nie mogło zabraknąć Oli Ciupy. Modelka znana z występów na scenie u boku Donatana i Cleo dostała niedawno pracę w 4fun.tv jako reporterka. Aspirująca celebrytka chciała najwyraźniej przebić koleżanki i skupić całą uwagę na sobie, bo zdecydowała się na bardzo oryginalną kreację. Ciupa założyła krótką żółtą sukienkę, do której dobrała... no właśnie, co? Czarna ozdoba przymocowana w okolicach talii z pewnością przyciągała spojrzenia.

Jak oceniacie stylizację Ciupy? Hit czy kit?

