Gwiazdy w roli Mikołajów? Czemu nie! Na profilach społecznościowych obdarowują swoich fanów mikołajkowymi buziakami, ale też prawdziwymi prezentami. Ba, nawet biżuterią! Ale największa niespodzianka czeka na końcu! Warto...

Małgorzata Kożuchowska proponuje swoim fankom w ramach mikołajkowego prezentu bransoletkę Stardust marki Swarovski w wybranym kolorze. Warunek? Trzeba opisać aktorce moment kiedy naprawdę błysnęliśmy i wybrać kolor.

Konkurs potrwa do 10 grudnia.

A oto bransoletki i post konkursowy:

Odpowiedzcie na dwa pytania: 1) moment, w którym naprawdę błysnęliście (nie ukrywam, że liczę na dowcipne bądź wzruszaj... Posted by Małgorzata Kożuchowska on 6 grudnia 2015

Słynna trenerka i żona najbardziej znanego polskiego piłkarza jest bardziej tajemnicza. Na swoim profilu Anna Lewandowska pokazała worek. Jest w nim prezent dla fana. Jaki? Trzeba zgadnąć!

Właśnie dostałam taką torbę. Ciekawe jesteście co jest w środku? Ci z Was, którzy zgadną, dostaną jej zawartość w prezencie.

Macie ochotę?

Doda nie ma prezentów. Ale pokazała się fanom z dużym piernikowym sercem z napisem Kocham Cię po niemiecku. Złożyła też życzenia:

Honorata Skarbek - Honey uraczyła fanów mikołajkową kompilacją zdjęć, a na nich piękny buziak

Życzenia fanom składa też Cleo:

Cezary Pazura z okazji mikołajek pokazał się w odpowiednim stroju. Trzeba przyznać wygląda godnie...

Trzeba przyznać, że o takim prezencie marzyła niejedna pani... Rafał Maślak pokazał się w mikołajowej czapce i spodniach :) Do tego w doborowym towarzystwie pomocników reniferów z Ozonee.pl Team - towarzyszą mu Jakub Kucner, Szymon Rus, Rafał Domański i - uwaga - Rafał Jonkisz, Mister Polski 2015!

Jeśli byliście grzeczni - to przyjdziemy z prezentami - poniżej konkurs, a jeśli nie - to z rózgą - pisze Rafał na Facebooku.

MIKOŁAJKI NIE Z TEJ BAJKI :-)Oto mój prezent dla Was z okazji Mikołajek - ja w roli Mikołaja i moich 4 pomocników...

Posted by Rafał Maślak on 6 grudnia 2015