Anna Lewandowska w towarzystwie gwiazd na meczu Roberta Lewandowskiego [ZDJĘCIA]

Trwa mecz Polska-Austria, czyli kolejne spotkanie eliminacji mistrzostw Europy. Oczywiście na murawie walczą czołowi polscy piłkarze - nie brakuje Roberta Lewandowskiego, Grosickiego, Glika czy Fabiańskiego. Oczywiście piłkarze mogą liczyć na wsparcie nie tylko swoich fanów, ale także rodzin. Anna Lewandowska nie byłaby sobą, gdyby nie zjawiła się na meczu swojego męża! Trenerkę można podziwiać na trybunach w wyjątkowo seksownej stylizacji! Zobaczcie poniżej, jak się ubrała na mecz Polska-Austria. Anna Lewandowska na meczu Polska-Austria Anna Lewandowska to bez wątpienia najwierniejszy kibic Roberta Lewandowskiego. Gdy tylko trenerka może, to zawsze uczestniczy w jego meczach i dopinguje go z trybun. Podczas meczu Polska-Austria nie jest inaczej! Anna Lewandowska zjawiła się na trybunach i zaskoczyła swoją stylizacją. Gwiazda postawiła bowiem na wyjątkowo seksowny i elegancki look - pokazała się w białej asymetrycznej koszuli z oryginalnym wykończeniem i w krótkich szortach. Anna Lewandowska zdradziła na swoim profilu na Instagramie, że jej koszula to dzieło MMC Studio. Do swojego looku gwiazda dobrała czarne botki i małą czarną torebkę. Zobaczcie, jak prezentowała się na meczu. Podoba się wam jej look?