Gwiazdy wybrały się na wielkie zakupy do jednego z warszawskich salonów Aryton. Małgorzata Kożuchowska, jak zwykle elegancka. Postawiła tym razem na skórzaną, ołówkową spódnicę i sweterek w modnym oranżu. Do tego pasek podkreślający talię i look gotowy.

Ewa Pacuła, której dawno nie widzieliśmy na medialnych imprezach wybrała bardziej sportową stylizację. Bawełnianą sukienkę w panterkę połączyła z połyskującymi spodniami i motocyklowymi butami. Najlepiej jednak ze wszystkich gwiazd prezentowała się, tradycyjnie Joanna Horodyńska.

Gwiazda wybrała sportowy szyk. Modną wariację na temat baseballowej kurtki połączyła z mini oraz metalicznymi szpilkami. A do tego złota torebka Chanel. Dla nas bomba!

