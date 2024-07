Maffashion idzie jak burza! Blogerka z każdym dniem staje się coraz popularniejsza i to nie tylko w Polsce. Jakiś czas temu informowaliśmy was, że Julia Kuczyńska została twarzą Bershki. Hiszpańska marka ubraniowa zdecydowała się podpisać kontrakt właśnie z Polką. Efektem tej współpracy są takie ubrania jak chociażby t-shirt ze zdjęciem Maffashion, który właśnie trafił do sklepów światowej sieciówki.

Za koszulkę na której blogerka pozuje z dorysowanymi skrzydłami i wiankiem na głowie trzeba zapłacić ok. 45 złotych. To pierwszy taki top z wizerunkiem polskiej gwiazdy wyprodukowany przez koncern Inditex, w którego skład wchodzą także m.in. Zara, Stradivarius czy Pull&Bear. Dotychczas można było kupić t-shirty z wizerunkiem James'a Deana czy Lady Gagi. Od teraz także z Julią Kuczyńską. Brawo!

