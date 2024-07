Dziś w nocy swoją premierę miał nowy teledysk Lady Gagi. Piosenkarka, która należy do grona największych światowych gwiazd sceny muzycznej, potrafi od lat zaskakiwać jak mało kto. Jej klipy to prawdziwe arcydzieła, które szokują, prowokują i intrygują. Nie inaczej było tym razem. W nowym wideo wokalistka wcieliła się m.in w postać Michaela Jacksona.

W teledysku, który trwa ponad 11 minut, możemy zobaczyć artystkę w kilkunastu bardzo oryginalnych stylizacjach. Jednak uwagę zwracają również ciekawe stroje jej tancerzy. W 2 minucie filmu możemy zaobserwować kostium Katarzyny Konieczki, polskiej projektantki, znanej z bardzo oryginalnych i odważnych projektów. Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy stylistka ma do czynienia z wielka artystką. Jakiś czas temu, styliści piosenkarki zwrócili się do niej z prośbą o kostium, który w jednym ze swoich teledysków miała Doda. Wcześniej, podobną prośbę wystosowali kostiumolodzy Rihanny i Jennifer Lopez.

Projektantce gratulujemy dużego sukcesu!

