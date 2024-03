Za nami pierwszy odcinek długo wyczekiwanej edycji "Tańca z gwiazdami", w której możemy zobaczyć całą plejadę naprawdę doskonale wszystkim znanych gwiazd. Zdecydowanie największą popularnością widzów tanecznego show cieszy się Dagmara Kaźmierska - jej wideo z występu w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" bije rekordy oglądalności, polubień i komentarzy w sieci. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że to między innymi jej obecność w tanecznym show przyczyniła się do tak ogromnego sukcesu dotyczącego... wyników oglądalności pierwszego odcinka programu! Znamy szczegóły.

Wyniki oglądalności pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" ruszył w minioną niedzielę i od razu przyciągnął przed telewizory tłumy widzów. Właśnie media obiegła informacja nt. dokładnych wyników oglądalności. Ekipa Polsatu ma powody do świętowania - jak podaje portal wirtualnemedia.pl, premierowy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami" śledziło blisko 2 miliony widzów!

Pokazany w niedzielę wieczorem w Polsacie pierwszy odcinek 14. sezonu show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” oglądało średnio 1,89 mln osób. Jest to o 640 tys. oglądających więcej niż miał debiut poprzedniej odsłony pokazany w poniedziałek - informuje portal Wirtualnemedia.pl

N/z: Dagmara Kazmierska, Nina Terentiew Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jak już wspomnieliśmy, niewątpliwie do tak ogromnego sukcesu przyczynił się m.in. udział Dagmary Kaźmierskiej, która jest prawdziwą ulubienicą widzów. I choć w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" to właśnie jej występ został oceniony przez jury najsłabiej, to jednak nie ulega wątpliwości, że fani będą słać na nią tysiące sms-ów. Wystarczy spojrzeć na popularność nagrania z jej pierwszego występu w show - tylko na Instagramie ma już blisko 65 tys. polubień i 2500 komentarzy, co jest absolutnym rekordem! Takiego wyniku nie osiągnęła nawet ulubienica fanów młodego pokolenia, Roxie Węgiel i uwielbiany aktor Maciej Musiał!

Wielu widzów "Tańca z gwiazdami" przyznaje wprost, że ta odsłona show zapowiada się naprawdę wyjątkowo i chętnie będą śledzić kolejne, taneczne zmagania gwiazd. Myślicie, że to może oznaczać kolejne rekordy oglądalności programu?

