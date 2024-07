Reklama

Lady Gaga z pewnością należy do największych skandalistek światowego show biznesu. Złośliwi twierdzą, że wokalistka broni się już tylko skandalami, odkładając muzykę na bok. Wydany w ubiegłym roku album "ARTPOP" nie uzyskał wyników sprzedaży o jakich marzyła gwiazda, nie pomogła nawet głośna promocja.

Kilka minut temu w sieci pojawił się teledysk do najnowszego singla "G.U.Y.". Klip trwający prawie 12 minut (właściwie to 7.5, ponieważ resztę stanowią napisy końcowe) rozpoczyna się od sceny w której Gaga wcielona w postać dziwnej istoty ze skrzydłami trafia do wielkiego pałacu. Dzieją się tam rzeczy dziwne, które ciężko określić w kilku zdaniach. Od strony wizualnej wszystko jest jednak na najwyższym poziomie.

Oprócz "G.U.Y." w klipie słyszymy również "ARTPOP", "Venus" i "MANiCURE".

Jak oceniacie to video?

Smutna Gaga rozpoczyna promocję płyty: