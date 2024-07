3 z 13

AVENE - Cleanance woda oczyszczająca bez spłukiwania

Analizując najnowsze wyniki badań nad patofizjologią trądziku oraz wychodząc naprzeciw potrzebom skóry tłustej i trądzikowej Laboratoria dermatologiczne Avène opracowały nowy, jeszcze bardziej skuteczny składnik aktywny linii Cleanance – Laurynian Glicerolu. Laurynian Glicerolu skutecznie rozwiązuje problem nadmiernego wydzielania sebum, który jest bezpośrednią przyczyną powstawania zmian trądzikowych.

Oczyszczanie twarzy produktem bez spłukiwania to rozwiązanie chętnie wybierane przez osoby ze skórą tłustą i skłonną do niedoskonałości. Choć wydaje się to proste, produkt ten musi łączyć w sobie bardzo dobre właściwości oczyszczające i usuwające makijaż, oraz bardzo dobrą tolerancję skóry twarzy oraz okolic oczu.

Cena ok. 52 zł Zobacz także: trądzik hormonalny