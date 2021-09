Najlepsze kosmetyki do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów? Oczywiście te od Syoss!

Pragniesz zadbać o swoje włosy? A może zmienić ich kolor albo wystylizować? W takim razie zainteresuj się Syoss, która odpowiada na te wszystkie potrzeby. Jest jedną z niewielu marek, która oferuje produkty zarówno do pielęgnacji, koloryzacji, jak i stylizacji włosów. Co więcej, Syoss tworzy również kosmetyki dla mężczyzn!

Syoss - wyjątkowa marka

Dlaczego warto sięgnąć po produkty Syoss? Ponieważ to gwarancja pielęgnacji z najwyższej półki, na którą każdy może sobie pozwolić. Eksperci marki są zawsze na bieżąco z trendami i stale udoskonalają receptury. Równocześnie nie zapominają o środowisku, dlatego korzystają z coraz nowszych i bardziej przyjaznych mu technologii.

Współpraca Syoss i Piotra Sierpińskiego

Marka Syoss współpracuje również z uznanymi twórcami fryzur. Do tego grona należy Piotr Sierpiński - znany stylista fryzur gwiazd. Piotr często występuję w programach telewizyjnych czy doradza na łamach gazet. Jest niezwykłym ekspertem odpowiedzialnym za setki przepięknych metamorfoz! W tym roku został oficjalnym ambasadorem marki Syoss.

Mat.prasowe

Pierwsze efekty współpracy można oglądać na łamach magazynu „Viva!”, a to dopiero początek ich wspólnych projektów! Piotr Sierpiński zadbał o zwyciężczynie konkursu Metamorfozy. Zdradzimy wam, że laureatki były niezwykle zadowolone z efektów, czego najlepszym dowodem jest piękna sesja zdjęciowa do magazynu „Viva!”.

Kosmetyki do pielęgnacji włosów Syoss

Poznaj linie produktów, które zadbają o każdy rodzaj włosów.

Mat.prasowe

Syoss Color – ekspert po farbowaniu

Produkty Syoss Color zostały opracowane specjalnie z myślą o włosach farbowanych i rozjaśnianych. Ich celem jest ochrona intensywności koloru i zapobieganie jego blaknięciu aż do 12 tygodni. Stosowanie szamponu i odżywki z tej serii pozwala cieszyć się wyrazistym odcieniem na dłużej dzięki technologii „color lock” i filtrowi UV. Dodatkowo odżywka ułatwia rozczesywanie włosów, pozostawiając je gładkie i odżywione. Linia ta - oprócz dobroczynnego kompleksu aminokwasów - została wzbogacona o cenny składnik, jakim jest kwiat Tsubaki. Dodaje włosom wigoru, aby prezentowały się atrakcyjnie każdego dnia. Warto wiedzieć, że produkty są przyjazne dla wegan i zawierają 90% składników pochodzenia naturalnego.

Mat.prasowe

Syoss Repair – mistrzostwo regeneracji

Kosmetyki Syoss Repair dedykowane są włosom zniszczonym i suchym. Pomagają zadbać o mocne i zdrowo wyglądające włosy dzięki wzbogaceniu kosmetyków kompleksem aminokwasów, które stanowią podstawowy budulec włosów. Szampon Syoss Repair wzmacnia włosy aż po same końce, a także głęboko odbudowuje zniszczenia. Natomiast odżywka z tej serii tworzy swego rodzaju tarczę ochronną, aby zapobiec powstawaniu zniszczeń w przyszłości. Co więcej, rozczesanie włosów po umyciu staje się łatwe i przyjemne. Szampon, odżywka oraz maska - stosowane w połączeniu jako rytuał pielęgnacyjny Syoss – sprawiają, że włosy stają się silniejsze, a ich łamliwość zmniejsza się nawet o 90%! Syoss Repair zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego, a wśród nich algi wakame, czyli skarbnicę minerałów o właściwościach naprawczych.

Mat.prasowe

Syoss Keratin – szybkie wsparcie dla słabych włosów

Keratyna to najlepsze rozwiązanie na wzmocnienie włosów łamliwych. To w trosce o nie stworzona została linia Syoss Keratin. Jej wyjątkowa formuła z kompleksem aminokwasów oraz kwiatem błękitnego lotosu uzupełnia strukturę włosów o keratynę, intensywnie je regenerując oraz wygładzając ich włókna. Kwiat błękitnego lotosu pomaga włosom słabym i matowym odzyskać pełną witalność. Sięgając po oba produkty z tej serii, zapewniamy sobie kompleksową pielęgnację wzmacniającą włosy każdego dnia!

Mat.prasowe

Syoss Beauty Elixir – ekspert w pielęgnacji

Olejek Syoss Beauty Elixir został stworzony w trosce o włosy suche i zniszczone. To inspirowany Japonią eliksir piękności w czystej postaci. Produkt posiada wegańską formułę i błyskawicznie odżywia włosy, dodając im blasku. Wszystko za sprawą lekkich mikroolejków, które przywracają włosom zdrowy wygląd. Pasma stają się bardziej miękkie i przyjemne w dotyku. Co więcej, 9 na 10 użytkowniczek Wizażu* zgadza się ze stwierdzeniem, że olejek natychmiastowo odżywia włosy.

Mat.prasowe

*Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Wizaz.pl na grupie 135 kobiet w styczniu 2021 r.

Intensywne maski do włosów Syoss

Już w październiku premierowo na półkach sklepowych i drogeryjnych pojawi się kosmetyk, który uzupełni trzystopniowy rytuał pielęgnacji Syoss. Intensywne maski do włosów „4 w 1” to coś, na co czekali wszyscy. Dzięki ich skoncentrowanej formule pozwalają cieszyć się widocznymi rezultatami już po pierwszym użyciu. Będą dostępne w opakowaniach o pojemności aż 500 ml i mają wystarczać nawet do 3 miesięcy. Wyróżnia je różnorodność zastosowania. Kosmetyk można używać jako wzmocnienie szamponu, odżywkę, maskę lub maskę na noc. Jeden produkt, a tyle rozwiązań!

Intensywne maski do włosów Syoss występują w 3 rodzajach:

1. Maska Syoss Repair Boost jest przeznaczona do silnej regeneracji włosów.

2. Dla szukających intensywnego nawilżenia włosów idealnym wyborem będzie Maska Syoss Moisture Boost.

3. O piękny, nasycony kolor farbowanych włosów zadba Maska Syoss Color Vibrancy Boost.

Mat.prasowe

Produkty do koloryzacji włosów Syoss

Syoss dokłada wszelkich starań, aby przepływ wiedzy między nią a klientem był obustronny. Dlatego jej specjaliści nie pozostają obojętni na zapotrzebowania rynku. Największą inspiracją dla marki są… jej klienci. To właśnie oni opowiadają o swoich pragnieniach i potrzebach. Eksperci Syoss biorą ich uwagi do serca i pamiętają o nich podczas procesu projektowania oraz produkcji kosmetyków czy farb do włosów.

Syoss Baseline

To trwała koloryzacja zapewniająca doskonałe pokrycie siwych włosów, jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniami i redukując łamliwość, nawet do 80%*. To wszystko za sprawą Technologii SalonPlex, która otula włos i zabezpiecza go po koloryzacji. Gwarancja pięknych i zdrowych włosów przy długotrwałym i intensywnym kolorze? Z Syoss Baseline to możliwe!

*porównując do włosów przed koloryzacją.

Mat.prasowe

Syoss Oleo Intense

Syoss Oleo Intense to intensywna koloryzacja z olejkami, bez amoniaku. Dzięki temu jest to delikatne i skuteczne rozwiązanie dla siwych włosów. Formuła zawierająca pielęgnujące olejki wspomaga wnikanie pigmentu głęboko w strukturę włosa, dzięki czemu otrzymujemy efekt profesjonalnej koloryzacji, jak z salonu. Dzięki odżywce z olejkiem arganowym (posiada oznaczenie FairTrade) włosy staną się miękkie i jedwabiste.

Mat.prasowe

Root Retoucher

To niepermanentny, bardzo łatwy w użyciu spray, który jednym psiknięciem rozwiązuje problem odrostów. Wysycha natychmiast, pozostawiając na włosach jednolity kolor, idealnie wplatający się w nie na całej długości. Zmywa się po 1 umyciu, a opakowanie wystarcza nawet do 40 aplikacji. Już jedno naciśnięcie zapewni ekspresowy efekt profesjonalnie odświeżonych włosów. Root Retoucher jest odporny na pot i deszcz.

Mat.prasowe

Kosmetyki do stylizacji włosów Syoss

Syoss Max Hold

Stylizacja włosów z Max Hold to gwarancja maksymalnego utrwalenia (do 48 godzin!) i długotrwałego efekt. Produkty z tej linii to sprzymierzeńcy każdego, kto szuka niezawodnych rozwiązań bez kompromisów.

Lakier do włosów Syoss Max Hold zapewnia megamocne utrwalenie stylizacji oraz pomaga chronić włosy przed wilgocią i promieniowaniem UV. Kosmetyk jest łatwy do wyczesania i nie skleja włosów.

Żel do włosów Syoss Max Hold pozwala uzyskać efekt wygładzonej fryzury jak po wizycie w salonie fryzjerskim. Ułatwia stylizację włosów, a także utrwala i nadaje fryzurze pięknego połysku. Nie skleja i nie pozostawia śladu na włosach.

Mat.prasowe

Syoss Keratin

Syoss Keratin z płynną keratyną wzmacnia włosy i zapewnia doskonałe utrwalenie fryzury. Sprawia, że włosy stają się przyjemne oraz miękkie w dotyku.

Lakier do włosów Syoss Keratin zapewnia do 48 godzin ekstramocnego utrwalenia fryzury i chroni włosy przed wilgocią oraz promieniowaniem UV. Błyskawicznie nadaje włosom połysku.

Pianka do włosów Syoss Keratin wzmacnia stylizowane włosy i nadaje im świetlistego, naturalnego połysku. Pomaga chronić włosy przed negatywnymi skutkami suszenia, nie obciąża ich ani nie skleja.

Termoochronny spray do włosów Syoss Keratin Heat zapewnia długotrwały efekt stylizacji i zawiera 2 razy więcej keratyny w porównaniu z główną linią produktów Syoss Keratin. Nie obawiaj się już zniszczeń włosów podczas ich suszenia, prostowania czy zakręcania lokówką. Spray ochroni też fryzurę przed wilgocią, wygładza włosy i zapobiega puszeniu dzięki formule aktywowanej termicznie.

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Syoss