Idealny makijaż na lato istnieje! Jest jednocześnie modny i ponadczasowy. Koryguje niedoskonałości i podkreśla atuty. Upiększa, dodaje pewności siebie i sprawia nam frajdę. Wystarczy tylko znaleźć odpowiedni look dla siebie!

Sprawdzając najmodniejsze trendy w makijażu, możecie zainspirować się dziewczynami z konkursu Miss Polonia 2022 oraz Miss Party.pl. Krystyna Sokołowska i Julia Baryga wzięły udział w naszej specjalnej sesji zdjęciowej, podczas której zaprezentowały letnie looki marki Douglas. Po raz kolejny udowodniły, że nie boją się nowych wyzwań. 25-letnia Krystyna poza modelingiem trenuje gimnastykę artystyczną i stretching, 19-letnią Julię pasjonuje taniec. Obie mają jeszcze wiele marzeń do spełnienia i mnóstwo energii do działania.

Mat. ECS

HOT CANDY

Trudno oderwać wzrok od modelek, ale ty też nie przejdziesz niezauważona wybierając letni look HOT CANDY i paletę cieni od Douglas Collection Make-Up Purple Nudes Palette. 14 mocno napigmentowanych odcieni (fioletu, różu czy fantazyjnego brązu, od połyskujących po matowe) wykorzystasz zarówno do subtelnych, jak i wyrafinowanych makijaży. Na powiekach możesz użyć różowych cieni samodzielnie bądź połączyć z brązami dla wzmocnienia efektu. To idealna propozycja dla każdego koloru tęczówki.

Nie zapominaj też jednak o jedwabistym różu do policzków Make-Up Pretty Blush, który doda energii, świeżości i blasku twojej skórze. Kosmetyk dostępny jest w odważnych i intensywnych odcieniach o matowym lub błyszczącym wykończeniu. Świetne działanie ma też krem CC Make-Up Skin Augmenting Foundation z kolekcji Douglas. Wyrównuje koloryt skóry i zapewnia mocne krycie, a jednocześnie (dzięki ekstraktowi z hibiskusa i kwasowi hialuronowemu) nawilża i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się.

Mat. ECS

COOL CHIC

Look COOL CHIC to m.in. 14 silnie napigmentowanych cieni do powiek w idealnie dopasowanych odcieniach nude i brązów. Produkty z palety Make-Up Desert Nudes zapewniają intensywny kolor, a dzięki superjedwabistej konsystencji są łatwe w aplikacji. Sprawdzą się zarówno w opcji na dzień, jak i na wieczór.

W tym makijażu najmocniejszym akcentem są jednak usta w kolorze soczystej czerwieni. Pomadka Make-Up Absolute Matte nr 8 z ultra pigmentowaną i bardzo wygodną formułą sprawdzi się w przypadku każdego typu urody. Pielęgnuje usta, a jednocześnie zapewnia matowe i intensywne wykończenie.

Mat. ECS

GALACTIC GLAM

W looku GALACTIC GLAM, inspirowanym niebem nocą, główną rolę grają oczy. W tym makijażu możesz wybrać wersję „soft”, malując górną powiekę, albo zdecydować się na pełną wersję smokey eye.

Do jego wykonania niezbędne będą matowe i przepięknie lśniące cienie do powiek z palety Make-Up Interstellar. 14 mocno napigmentowanych kolorów (od szarości, po fiolet, zieleń, granat i brąz) daje kosmiczny, migoczący efekt brokatu. Dobierz do tego tusz Make-Up Oh Yes! Lashes, a nadasz rzęsom wyrazisty wygląd i jednocześnie zagwarantujesz im pielęgnację. Specjalna szczoteczka podkreśla, wydłuża i tworzy perfekcyjną objętość nawet w przypadku najkrótszych rzęs. Kremowa konsystencja jest niezwykle łatwa w aplikacji, a efekt utrzymuje się przez cały dzień! Co ważne, innowacyjna formuła kosmetyku w 99% oparta jest na naturalnych, wegańskich składnikach. Aby makijaż zyskał na lekkości, cera w tym looku powinna być wyrównana, ale bez mocnego konturowania. Usta pozostawiamy neutralne.

ECS Studio

CARAMEL MACCHIATO

Wrażenie robi też naturalny trend z fokusem na usta. Do wykończenia makijażu użyj rozświetlacza Make-Up Highlighter powder, który dodaje skórze blasku i świeżości oraz sypkiego bronzera Make-Up Big Bronzer Infinite Sun Edition, który ją ociepli.

Cera ma być świetlista i promienna (tak, aby sprawiała wrażenie naturalnie muśniętej słońcem), a usta dobrze nawilżone i... apetyczne. Pomadka do ust w sztyfcie Vibrant Satin dostępna jest w 12 odcieniach (w przypadku tego lekkiego looku szczególnie mocno sprawdzi się karmel, czekolada albo ciemne toffi) z satynowym wykończeniem. Pięknie wygląda i jest bardzo trwała.

Mat. ECS

Wszystkie cztery looki wykonała główna makijażysta Douglas Polska, Jaga Majkut. Jak sama przyznaje, ich siłą jest różnorodność „Palety, które prezentujemy możecie zinterpretować na swój własny sposób. Zrobić z nich makijaż dzienny lub wieczory” – mówi, dodając, że warto zaszaleć i puścić wodzę fantazji. To ostatecznie my mamy czuć się dobrze we własnej skórze i we własnym makijażu.

Chcesz jeszcze bardziej błyszczeć? Dobierz do jednego z looków limitowaną bransoletkę, stworzoną specjalnie na zamówienie marki Douglas, a zaprojektowaną przez polską markę BOSKA. Do wyboru masz złotą albo srebrną wersję w rozmiarze S lub M. Nie dość, że wygląda pięknie (cyrkonie uważane za świetną alternatywę dla diamentu, różowy kamień, zielone elementy – to wszystko robi ogromne wrażenie), to jeszcze kupując ją, wspierasz szczytną akcję. Charytatywna biżuteria wspiera bowiem działania marki Douglas związane z profilaktyką kobiecą. Marka z każdej bransoletki przekaże Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości 20 zł na badania cytologiczne. Podaruj ją wyjątkowej osobie i pomóż innym kobietom!

Który look wybierzesz dla siebie?

