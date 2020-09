Te kosmetyki do profesjonalnej pielęgnacji teraz znajdziesz w... Rossmannie!

Mamy dla was dobrą wiadomość - profesjonalne kosmetyki dr Skin Clinic są już dostępne w popularnej sieciówce! Co warto o nich wiedzieć?

Według dr Skin Clinic na sekret młodości składają się 3 rzeczy: profesjonalna pielęgnacja skóry, zdrowa, bogata w składniki odżywcze dieta oraz aktywny tryb życia. Na to, co jadasz i jak często się ruszasz na świeżym powietrzu, nikt – poza tobą – nie ma wpływu. Jeśli jednak chodzi o pielęgnację skóry, możesz zdać się na dr Skin Clinic: marka korzysta z doświadczenia Laboratorium Badawczo Rozwojowego BANDI Cosmetics, które od ponad 30 lat we współpracy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie dermatologii, kosmetologii i chemii tworzy zaawansowane formuły dla profesjonalistów. Teraz możesz korzystać z nich także we własnym domu – wystarczy wpaść po nie do Rossmanna.

Kosmetyki dr Skin Clinic

Dlaczego warto postawić na kosmetyki dr Skin Clinic? Z co najmniej 3 powodów:

Po pierwsze, kosmetyki dr Skin Clinic są bogate w sprawdzone, gruntownie przebadane, składniki w wysokich, przynoszących efekt stężeniach.

Po drugie, wszystkie formuły są całkowicie bezpieczne: zostały poddane ocenie dermatologicznej, aplikacyjnej oraz aparaturowej w niezależnych ośrodkach badawczych, a potem przetestowane w gabinetach na całym świecie.

Po trzecie, kosmetyki do stosowania na wszystkich 4 etapach pielęgnacji – preparaty oczyszczające, peelingi, boostery i kremy – zostały skomponowane w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniać i tym samym wzmacniać swoją skuteczność. Na tym polega synergia!

Etap I – kosmetyki do oczyszczania i demakijażu

Mat.prasowe

Żel OCZYSZCZANIE

Oczyszcza skórę bez efektu przesuszenia i uczucia ściągnięcia naskórka, wspiera odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, nawilża, nie narusza fizjologicznego pH. Do każdego rodzaju cery i niezależnie od wieku. Cena: 39 zł/230 ml

Masło MYCIE I DEMAKIJAŻ

Usuwa makijaż z twarzy, oczu i ust, nadmiar sebum oraz wszelkie zanieczyszczenia, nie wysusza, wygładza, nawilża, nie narusza fizjologicznego pH. Do każdego rodzaju cery, szczególnie skłonnej do podrażnień. Cena: 42 zł/90 ml

Mgiełka TONIZOWANIE

Tonizuje, wzmacnia naturalną ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi, nawilża, koi, odświeża, redukuje uczucie napięcia naskórka. Do każdego rodzaju cery, szczególnie tej skłonnej do podrażnień. Cena: 39 zł/230 ml

Etap II – peelingi

Mat.prasowe

Peeling enzymatyczny ZŁUSZCZANIE

Łagodnie złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych skóry, wygładza, koi, nawilża, redukuje skłonność do niedoskonałości, zmniejsza widoczność porów i drobnych zmarszczek, poprawia koloryt. Do każdego rodzaju cery, szczególnie tej ziemistej, z zablokowanymi porami. Cena: 55 zł/50 ml

Peeling kwasowy REWITALIZACJA

Odmładza, rozświetla i wygładza skórę, rozjaśnia przebarwienia, nawilża, redukuje skłonność do zaskórników i niedoskonałości, zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Do skóry zmęczonej, szarej. Cena: 69 zł/30 ml

Peeling kwasowy TRĄDZIK

Delikatnie złuszcza, odblokowuje i oczyszcza pory, redukuje niedoskonałości, zmniejsza nadmierne przetłuszczanie się cery. Do skóry z niedoskonałościami, zaskórnikami, przebarwieniami, a także do cery przetłuszczającej się. Cena: 59 zł/30 ml

Etap III – booster

Mat.prasowe

Booster ODMŁADZANIE

Poprawia gęstość, jędrność, elastyczność, napięcie i gładkość skóry. Wyrównuje koloryt cery, zmniejsza nawet głębokie zmarszczki, poprawia owal twarzy, wyraźnie odmładza wygląd skóry. Do skóry wymagającej globalnego odmłodzenia. Cena: 89 zł/30 ml

Booster ROZJAŚNIANIE

Wygładza drobne zmarszczki i poprawia jędrność skóry, także tej pod oczami. Do każdego rodzaj cery wymagającej odmłodzenia. Cena: 69 zł/30 ml

Booster TRĄDZIK

Redukuje niedoskonałości i zaskórniki, odblokowuje i zwęża pory, redukuje nadmierne przetłuszczanie się cery, nie przesusza. Do cery tłustej, z niedoskonałościami. Cena: 59 zł/30 ml

Booster ZMARSZCZKI

Redukuje i spłyca nawet głębokie zmarszczki, odmładza wygląd skóry pod oczami, poprawia kontur twarzy, opóźnia powstawanie kolejnych zmarszczek. Do każdego rodzaju cery z widocznymi zmarszczkami, również głębokimi. Cena: 59 zł/30 ml

Etap IV – kremy

Mat.prasowe

Krem INTENSYWNE NAWILŻANIE

Poprawia elastyczność, jędrność i gładkość skóry, redukuje drobne zmarszczki, poprawia koloryt, przywraca wypoczęty wygląd cery. Doskonały pod makijaż. Do każdego rodzaju cery, która wymaga nawilżenia, spłycenia zmarszczek i wyrównania kolorytu. Cena: 69 zł/50 ml

Krem INTENSYWNA OCHRONA SPF50

Redukuje zmarszczki i przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych. Do każdego rodzaju cery wymagającej poprawy nawilżenia, ze zmarszczkami i przebarwieniami. Cena: 69 zł/50 ml

Krem pod oczy ODMŁADZANIE

Intensywnie redukuje zmarszczki wokół oczu, poprawia jędrność i elastyczność skóry, nawilża, wygładza, regeneruje i rozjaśnia skórę wokół oczu. Idealny pod makijaż. Do każdego rodzaju cery, ze zmarszczkami wokół oczu i cieniami. Cena 59 zł/30 ml

Preparaty dr Skin Clinic są dostępne na www.drskinclinic.pl i w sieci drogerii Rossmann!

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki dr Skin Clinic