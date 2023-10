Kosmetyki naturalne bazujące na ziołach i naturalnych ekstraktach to ekologiczna i zdrowa alternatywa dla produktów drogeryjnych. Cennym składnikiem produktów do pielęgnacji twarzy mogą być zioła i rośliny azjatyckie. Od tysięcy lat są one stosowane nie tylko w kosmetyce, ale również w medycynie naturalnej. Liście, kora czy ekstrakty z owoców to bogactwo witamin i substancji odżywczych, które regenerują skórę, przywracają jej odpowiedni poziom nawilżenia i zapobiegają powstawaniu niedoskonałości. Jakie zioła pochodzenia azjatyckiego warto włączyć do swojej codziennej pielęgnacji?

Drzewo herbaciane

Pozyskiwany z jego liści olejek to świetny sprzymierzeniem w walce o zdrową i promienną cerę. Dzięki właściwościom antyseptycznym świetnie leczy skórę, zapobiegając powstawaniu niedoskonałości. Stosuje się go również przy infekcjach grzybicznych czy trudno gojących się ranach, więc kosmetyki z jego dodatkiem polecane są dla osób walczących z cerą trądzikową.

Trawa cytrynowa

Świeży zapach to niejedyna zaleta tej iście azjatyckiej rośliny. Trawa cytrynowa kojarzy się przede wszystkim z kuchennymi eksperymentami, lecz jej właściwości w kosmetyce są naprawdę nieocenione. Działa tonizująco i ujędrniająco, odświeżając skórę. Kosmetyki z dodatkiem trawy cytrynowej poleca się szczególnie cerze dojrzałej, która wymaga napięcia i wygładzenia.

Jaśmin

Adobe Stock

Kojące właściwości jaśminu idealnie wpływają na stan podrażnionej i suchej cery. Jeśli twoja skóra jest poszarzała i potrzebuje odbudowy, warto sięgnąć po kosmetyki z dodatkiem tego pięknie pachnącego kwiatu. Ekstrakt z jaśminu wspomaga uszczelnianie bariery lipidowej skóry i wpływa korzystnie na stan nawilżenia skóry.

Szafran

Właściwości szafranu to przede wszystkim działanie antyoksydacyjne, dlatego stosuje się go głównie w kosmetykach przeznaczonych do cery dojrzałej. Oprócz opóźnienia procesów starzenia się skóry, szafran neutralizuje przebarwienia i korzystnie wpływa na ujednolicenie kolorytu skóry.

Imbir

Kojarzony z kuchnią japońską, imbir to sprzymierzeniem w walce o promienną i świetlistą cerę. Poprawia krążenie i redukuje oznaki zmęczenia, przyczyniając się do zdrowego wyglądu skóry. Kosmetyki z imbirem to świetny wybór dla tych, którzy zmagają się z niedoskonałościami. Te osoby z pewnością docenią jego właściowści anybakteryjne.

Naturalne kosmetyki z ziołami azjatyckimi Orientana

Gdzie szukać kosmetyków z ziołami pochodzenia azjatyckiego? Polską marką, która specjalizuje się w naturalnych kosmetykach z wyżej wymienionymi składnikami jest Orientana założona 10 lat temu przez Annę Wasilewską. Marka łączy naturalny skład kosmetyków z wysoką skutecznością oraz działaniem w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Kosmetyki Orientana nie są testowane na zwierzętach, większość z nich jest wegańska, a receptury oparte są o formuły naturalnej medycyny azjatyckiej.

mat.prasowe

W skład zestawu konkursowego wchodzą:

Bioserum do twarzy NEEM i TULSI – nawilża i regeneruje, utrzymując prawidłowy poziom nawilżenia skóry twarzy. Serum działa również antybakteryjnie i przeciwzapalnie, łagodzac podrażnienia.

Tonik do twarzy NEEM i CYTRON – przywraca naturalne pH skóry, normalizuje i matuje oraz działa przeciwzapalnie. Tonik chroni również twarz przed szkodliwymi działaniami czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy słońce.

Maseczka z glinki NEEM i DRZEWO HERBACIANE – skutecznie walczy z niedoskonałościami i poprawia strukturę skóry. Dodatek olejku herbacianego niweluje niedoskonałości, wnikając głęboko w warstwy skóry i niszcząc bakterie beztlenowe odpowiedzialne za powstawanie zmian.

Materiał powstał z udziałem marki Orientana