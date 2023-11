Widzowie "Dzień dobry TVN" mogą regularnie oglądać na ekranie Paulinę Krupińską-Karpiel, która prowadzi poranny magazyn stacji w duecie z Damianem Michałowskim. Prezenterka telewizyjna, prywatnie żona wokalisty zespołu Zakopower, Sebastiana Karpiela-Bułecki cieszy się dużą sympatią internautów. Ostatnio prowadząca podziękowała za wiadomości, jakie dostaje od fanów i odpowiedziała na te dotyczące ciąży.

Ciąża to temat, który zawsze żywo interesuje internautów, o czym przekonała się niedawno Paulina Krupińska. Ciesząca się popularnością prowadząca "Dzień dobry TVN" przyznała, że dostaje mnóstwo słów wsparcia od fanów, którzy doceniają jej pracę. Dodała, że autorkami miłych komentarzy często są kobiety, dzięki czemu czuje solidarność.

Chciałabym podziękować osobom, które każdego dnia piszą do mnie tyle ciepłych, miłych słów. Jest to bardzo budujące. W internecie są też dobrzy ludzie. Niektórzy twierdzą, że siła kobiet nie istnieje i to jest tylko czcza gadanina. Ja tutaj każdego dnia mam dowód na to, że kobiety potrafią się wspierać i mówić sobie miłe słowa, za co bardzo, bardzo dziękuję

— powiedziała Paulina Krupińska na nagraniu, które pojawiło się na Instagramie.