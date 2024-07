Do programu „Top Model” zgłasza się tysiące młodych dziewczyn, które marzą o karierze modelki. Uczestniczki show TVN muszą zaprezentować się przed jury, które jest bardzo wymagające. Kandydatki na przyszłe modelki muszę również zmierzyć się z ostrą oceną Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która przyznała ostatnio, że jest załamana kompletnym brakiem kultury i wiedzy o świecie młodych dziewczyn.

- Nie wymagam, żeby taka dziewczyna znała Encyklopedię Britannica, ale ręce mi opadają, jak widzę pustak, który nie wie nic o niczym i na dodatek jej to nie przeszkadza. Modelka kiedyś musi otworzyć usta i coś powiedzieć. One o tym zapominają. Ten program jest dla mnie takim testem na cierpliwość, wyrozumiałość i wytrzymałość. Przy pierwszej edycji z przerażeniem pytałam, gdzie są ci rodzice, nauczyciele, szkoła, co robi minister edukacji?- wyznała z rozmowie z „Galą” Korwin-Piotrowska.

Zgadzacie się z ostrą oceną Korwin-Piotrowskiej?

