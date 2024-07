W czwartek 4 maja na świat przyszła Klara Lewandowska, córka Ani i Roberta Lewandowskich. Cała Polska cieszy się szczęściem piłkarza i trenerki, którzy zostali pierwszy raz rodzicami. Data narodzin dziecka Lewandowskich, płeć oraz imię były do końca idealnie (no prawie, idealnie! My się dowiedzieliśmy już w lutym! ;)) tajemnicą. Dopiero Robert jako pierwszy w dniu urodzin Klary pochwalił się zdjęciem jak trzyma córeczkę w ramionach, kilka dni później to samo zrobiła Ania.

Jak ich zachowanie ocenia Karolina Korwin Piotrowska? Czy w odpowiedni sposób przekazali dobrą nowinę?

Karolina Korwin Piotrowska o zachowaniu Lewandowskich.

Co powiedziała?