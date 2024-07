W bardzo krótkim czasie Instagram stał się ulubioną aplikacją gwiazd. Daje ona możliwość szybkiej i efektownej komunikacji z fanami za pomocą zdjęć z charakterystycznymi filtrami i krótkimi opisami. Celebryci publikują na Instagramie niemal wszystko. Przypomnijmy: Kate Rozz pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Naturalnie piękna?

W Polsce jednym z najaktywniejszych użytkowników obrazkowej aplikacji jest Dawid Woliński. Projektant regularnie zamieszcza tam zdjęcia ze swojego codziennego życia - pracy, imprez, spotkań z przyjaciółmi. Jego znakiem rozpoznawczym jednak stały się mocno roznegliżowane fotki z siłowni, które dokumentują jego imponujące postępy w rzeźbieniu sylwetki.

Poczynania Dawida śledzi kilkanaście tysięcy osób, ale nie wszystkim podobają się jego zdjęcia. W najnowszym "Maglu Towarzyskim" Karolina Korwin Piotrowska i Tomasz Kin prześmiewają fotki Wolińskiego, a dziennikarka nazywa go nawet "królem narcyzów". Dodaje też, że Instagram to idealne narzędzie dla ludzi, którzy przesadnie kochają siebie.

Ambasador fitnessu, mówi "kocham się, kocham się". On jest królem narcyzów. Zrobił z tego całkiem niezły sposób na swoje bycie w sieci, ciągle zbiera fanów. Bardziej już znany nie z tego, że projektu, a pakuje. Jest to fantastyczna pożywka dla celebryty, który jest narcyzem i musi siebie kochać, a że kocha siebie bardziej niż inni to pokazuje to Instagramie. To jest idealne narzędzie dla ludzi, którzy w ogóle nie mają granicy między życiem prywatnym i publicznym - skomentowała Korwin.