Kate Rozz coraz częściej odwiedza Polskę - ostatnio przyjechała na kilka dni do stolicy i zaliczyła dwie duże imprezy: Bal Fundacji TVN i pokaz La Manii. Starannie przygotowała stylizacje na oba wydarzenia i zachwyciła kreacjami. Przypomnijmy: Na pokaz La Manii przyszło sporo gwiazd. Najlepiej ubranych było 5

Celebrytka wróciła już do Francji i chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie w Paryżu na swoim Instagramie. Rozz często opowiadała o swojej pasji do jogi, którą regularnie ćwiczy, najczęściej w towarzystwie przyjaciółki. I to właśnie zdjęcie z nią po zajęciach z jogi opublikowała na portalu - co warto podkreślić, bez grama makijażu.

Kate Rozz bez mejkapu wciąż piękna? W jakiej wersji ją wolicie?

