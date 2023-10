Katarzyna Cichopek uwielbia podróże i właśnie wypoczywa ze swoim ukochanym, Maciejem Kurzajewskim oraz swoimi pociechami na kolejnych wakacjach. Atrakcji podczas wyjazdu nie brakuje, a sama aktorka chętnie dzieli się ze swoimi fanami relacją z fantastycznego urlopu. Tym razem zapozowała w stroju kąpielowym na tle malowniczej atrakcji w okolicy tureckiej Alanyi - Kanionu Sapadere.

Katarzyna Cichopek nawet na urlopie nie zapomina o swoich fanach. Na swoim instagramowym profilu regularnie zamieszcza nowe treści, a ostatnio jej profil zdominowały fotki z wakacji w Turcji. Kilka dni temu Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoim pierwszym nurkowaniem w Morzu Śródziemnym. Teraz z kolei na jej profilu pojawiły się fotki w kostiumie kąpielowym, na tle przepięknego widoku. Pod zdjęciami znalazł się krótki, ale jakże wymowny opis.

Pod nowymi fotkami gwiazdy szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Większość z nich to komplementy dla Katarzyny Cichopek.

- Ten pan Maciek to szczęściarz ❤️❤️❤️

Jedna z internautek stwierdziła nawet, że Katarzyna Cichopek wygląda niczym... syrenka!

- A cóż to za piękna syrena?????????❤️????

Aktorka zareagowała na ten komentarz

- he he, to ja ???? - odparła gwiazda.