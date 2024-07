Karolina Korwin Piotrowska skomentowała pierwszy odcinek programu "Azja Express". Słynąca z ciętego języka dziennikarka zmieściła na Facebooku krótką recenzję. I co ciekawe, show jej się spodobał! Karolina Korwin Piotrowska uznała, że program był zabawny. Nie tylko dzięki ciekawej formule, ale również doborowi celebrytów, którzy stanowią wybuchową mieszankę osobowości. Co dokładnie napisała? Polecamy: Aktywne wakacje dla każdego

Premierowy odcinek programu "Azja Express" wzbudził ogromne emocje. Nowy show stacji TVN stał się hitem, zanim jeszcze pojawił się na antenie. A wszystko za sprawą jego bohaterów, czyli osób z pierwszych stron gazet. Jak gwiazdy poradzą sobie bez pieniędzy, na końcu świata, w kraju o zupełnie odmiennej kulturze? Okazuje się, że wcale nie było tak źle! Zobaczcie, jak wypadli w oczach Karoliny Korwin Piotrowskiej.

Śmieszny program, spodziewałam się jednak większego hardcoru, bo znam "Amazing race" i tam jest rzeźnia. Dobry zestaw ludzki, zabawny i różnorodny, w sumie przeszkadza prowadząca, ale rozumiem, że ktoś musi wręczać te czerwone koperty #superrobota #zazdro Pewnie wygra Pascal, bo na nikogo się nie ogląda, ma super kompana i to chyba jedyny autentyczny w tej gromadce światowiec. Luz Salety modelowy i za to wielki #szacun - napisała Karolina Korwin Piotrowska na swoim profilu.

Dziennikarkę urzekły zabawne powiedzonka Małgorzaty Rozenek. Nie tylko ją!

Rozenek będzie zasłużoną bohaterką memów #odżywka #piżamka #legginsy. No i widać, że ona tego Radzia #kocha. Nota bene Radosław to święty człowiek Zabawna Miko, która wynosi słowo "ekscytacja" na nowy poziom #złoteklapki . I jeszcze Michał Żurawski- on i jego kompan to potencjalni bohaterowie jakiegoś spin offu ;-) #cipka #balony.

Karolina Korwin Piotrowska zauważa również, że nasi kochani celebryci są nieco oderwani od rzeczywiści, a program "Azja Express" świetnie to pokazuje.

Fajnie pokazane jednak spore oderwanie tych ludzi od realu, w kilku przypadkach wręcz szokujące. Naprawdę trzeba było ich wywieźć na inny kontynent, żeby zobaczyli normalne życie i zwykłych, miłych ludzi oraz zrozumieli w praktyce znaczenie słowa "tolerancja"? Niby nie mam złudzeń, a jednak...SZOK. Eksterminacji biednych i głodnych Azjatów przez zepsutych bogaczy z Polandu nie widziałam. Raczej ostrą i bezwzględną eksterminację głodnych i brudnych oraz śmierdzących celebów. Ale robią to za sporą kasę, więc... No i na pewno- to jest mega, choć zapewne męcząca, przygoda. Pod koniec programu powinni podawać, kto i ile schudł. Przebiją chyba TzG :-) Jak może kiedyś będę bogata, to sobie za własne, do tej Azji pojadę.