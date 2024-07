- Słabe... Sorry... ale: Kora - dla młodzieży - starsza, zabawnie mówiąca pani z pieskiem, która kiedyś, bardzo dawno miała wielkie przeboje; Łozo - milutki, owszem, ale sądząc po jego wystąpieniach medialnych - jest w roli zabawiacza, a nie eksperta - rozpisuje się Karolina Korwin-Piotrowska na Facebooku. Naczelna krytykantka RP postanowiła wypowiedzieć się o nowym show Polsatu "Must be the musc" zanim ten miał swoją premierę w telewizji.

Sztaba - cień Edyty Górniak nas nie ominął - jej były chłopak, przy okazji - dyrygent - zobaczymy, co pokaże; Zapendowska - jedyny fachowiec - dodaje pani Karolina.

Szkoda, że współprowadząca "Magiel Towarzyski" nie wspomina nic o swoim "jurorowaniu" w Top Model. Tam okazało się, że nie ma już tak wiele do powiedzenia. A nawet jeśli już zaczynała mówić, to jej wypowiedzi nie były już takie błyskotliwe.

Myślicie, że tym razem Korwin-Piotrowska ma rację i okaże się, że muzyczne show polsatu będzie po prostu słabe?