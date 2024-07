W nowym numerze magazynu "Party" doczekaliśmy się kolejnego felietonu Karoliny Korwin Piotrowskiej. Tym razem dziennikarka pod lupę wzięła Martę Grycan, o której dotychczas (głównie negatywnie) wypowiadała się na swoim Facebooku. Według Piotrowskiej, mimo tego, że nie jest fanką Grycanek, należy się Marcie pochwała za to, że sprawdziła się na planie programu "Bake Off", który prowadzi.

Karolina świetnie orientuje się jak wygląda praca na planie programu (sama prowadzi z Tomaszem Kinem "Magiel towarzyski"), więc swoim fachowym okiem odniosła się do plotek na temat nieprofesjonalizmy Marty.

- Praca na planie jest ciężka, a Marta to telewizyjna amatorka. Została (to prawda, z własnej woli) rzucona na głęboką wodę, i to bez treningu. To trudne w jednym czasie iśc w szpilkach, nie wywalić się i do tego jeszcze dobrze wyglądać. Pani Marta nie ma, jak Wojewódzki, pomocy z reżyserki. Jest tylko zdana na siebie.