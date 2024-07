Kilka miesięcy temu Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor postanowili się rozstać. Aktorka i prezenter zakończyli swój kilkuletni związek, którego owocem jest 3-letnia córeczka, Janinka. Rozstanie słynnej pary wywołało ogromne zaskoczenie i tysiące spekulacji i pytań, jaki był powód ich rozstania. Koroniewska i Dowbor nie chcieli komentować swojej decyzji. Aż do teraz. Aktorka w rozmowie z magazynem "Pani" po raz pierwszy opowiedziała jak wygląda jej życie po rozstaniu.

- Z wcześniejszymi przeżyciami już się uporałam. Ale bieżące sprawy - to znacznie trudniejsze. Są duże emocje, a one przeszkadzają w racjonalnej ocenie. Najpierw czujesz siłę, później ją tracisz. Każdy psycholog powie, że po rozstaniu należy przejść etap żałoby. Różne są na to metody. Można siedzieć i płakać, bo życie się nie ułożyło tak, jak tego chcieliśmy. Ale skoro już tak się stało, to albo dam sobie z tym radę, albo nie.