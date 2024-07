Informacje o chorobie Kory zaczęły pojawiać się już pod koniec ubiegłego roku. Nikt z jej otoczenia nie chciał skomentować tych doniesień, ale brak gwiazdy podczas jednego z odcinków "Must Be The Music" oraz na imprezie sylwestrowej TVP, gdzie miała zagrać koncert zaczął wzbudzać podejrzenia.

Kiedy informacje zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej a stan zdrowia artystki pogarszał się, ekipa programu miała obawy co do dalszego jej uczestnictwa w show. Kora jednak nie poddała się, mimo ciężkiej choroby pojawiała się na planie gdzie kręcone były nowe odcinki "MBTM".

Do tej pory gwiazda nie komentowała swojego stanu zdrowia. Zrobiła jednak wyjątek dla Małgorzaty Domagalik,której opowiedziała o kulisach swojej choroby:

Lekarz mi powiedział, że to choroba śmiertelna i nieuleczalna. Są różne drogi, jakimi się pacjent dowiaduje. Czy istnieje taka droga, że pacjent może nic nie wiedzieć? Nie wiem. Można sobie nie życzyć wiadomości. Ja sobie życzyłam i one spadły na mnie jak kolejne ciosy. To był trudny moment

A jak wokalistka zareagowała na tę straszną wiadomość?

Nie histeryzowałam. Jest coś takiego, że trzeba się z tym zmierzyć. Jak ma się siłę wewnętrzną , to się zmierzysz. (...) Ja się naprawdę strasznie czułam, jeszcze przed i później po. I w tym okresie rzeczywiście nie chciało mi się żyć. Byłam potwornie słaba i zmęczona

Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że chorobę uda się pokonać w pełni.

