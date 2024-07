1 z 8

Za nami pierwszy półfinał programu "Must Be The Music" . Na scenie jak zwykle nie zabrakło wielkich emocji. Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyła się jedna z jurorek show- Kora. To właśnie piosenkarka była ostatnio bohaterką wielu artykułów prasowych. Media donosiły wówczas, że artystka trafiła do szpitala. Na szczęście menedżerka Kory zapewniła, że były to jedynie kontrolne badania po przebytej chorobie.

W ostatnim odcinku muzycznego show Kora pojawiła się w czarno białej stylizacji. Piosenkarka pomimo wcześniejszych doniesień o słabszej formie prezentowała się świetnie i była prawdziwą gwiazdą wieczoru.

