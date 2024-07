Kora mimo ciężkiej choroby ponownie zasiadła w jury programu "Must Be the Music". Opinie wokalistki są jednym z najciekawszych elementów show. Kora nie przebiera w słowach i mówi to co myśli, nie zważając na to, że jej opinie mogą być naprawdę krzywdzące dla uczestników.

Reklama

Zobacz: Kora w świetnej formie. Daje popalić uczestnikom

Na jednym z castingów pojawił się wokalista, który wykonał utwór Jamesa Arthura. Korze występ w przeciwieństwie do Adama Sztaby bardzo się podobał. Gwiazda stwierdziła, że ekspresja uczestnika programu jest dużo większa i wygląda dużo lepiej od Anglika. Wdając się w dyskusję z Adamem powiedziała:

Beznadziejny jest James Arthur. Taki ćwok. Obrażamy Anglików, bo oni obrażają nas. To my Polacy budujemy Anglię.

Nie za ostro?

Zobacz także

Reklama

Kora ze swoją suczką: